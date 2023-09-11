Угис Крастиньш: Не нужно привыкать к победам, они не так просто выходят

Сборная Украины по волейболу завершила выступления на чемпионате Европы. В четвертьфинале украинцы потерпели поражение от команды Словении - 1:3. После завершения матча главный тренер сборной Украины Угис Крастиньш подвел итоги.

"В начале они хорошо прочитали нашу игру, у нас не получалось разогнаться. Складывалось впечатление, что они на два шага вперед нас читают. Сделал замены по двум причинам: чтобы те, кто в запасе, смогли посмотреть со стороны. И чтобы те, кто значит, смогли попасть в ритм игры.

В первой партии это не получилось, а вот во второй получилось – начали исправлять собственные же ошибки в нападении. Многое начало выходить. Но когда играешь со Словенией на "больше-меньше", они очень хорошо держат в напряжении и играют в таких условиях. Они вообще ни одного очка не отдавали. Смогли нас сломать.

В третьей партии против таких команд как Словения важно иметь агрессивную подачу. Без нее – без вариантов, потому что процент нападения с идеальным приемом у них лучше. Поэтому нам нужно было оттеснить их от сетки. Определенно у нас это получалось, и когда у нас это получалось, то могли строить блок и защиту. Четвертая партия – да, хорошо вели, но концовка… Наверное, они где-то на своем опыте заставили нас принять не самые лучшие решения.

Мы начали медленно, у нас мало что получалось, но потом росли по результату и игре. Даже сейчас взять – последние три партии, счет по большому счету равный. Достойно играли. Для украинского волейбола, думаю, это успех. Не нужно привыкать к победам, они не так просто выходят.