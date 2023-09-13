Галичанка с поражения стартовала в польской Суперлиге

12 сентября гандболистки львовской "Галичанки" стартовали в сезоне ORLEN Superliga Kobiet в Польше. Матч ГК "Галичанка" с многократным чемпионом Польши - МКС "Люблин" завершился со счетом 37:25 в пользу "Люблина".

Второй год подряд Республика Польша прибегла к беспрецедентному шагу в поддержку украинского спорта – привлекла украинскую команду к участию в гандбольном чемпионате Польши.

"Искренняя благодарность им от имени ГК "Галичанка", это для нас значительное событие и возможности. Первый сезон в Польше прошел как во сне. Были сбывшиеся мечты, были победы и поражения, было развитие и активный труд. Мы выросли. В польском чемпионате для "Галичанки" год как за 5. Здесь высокие требования, мы становимся более профессиональными в плане организации, менеджмента, общения с медиа. Подстраиваемся под Суперлигу и переносим знания в Украину.

Цель этого сезона в Польше – конечно, не первое место, пока в таком соперничестве оно невозможно. Но "Галичанка" к этому идет. На стадии клубного развития мы постоянно воспитываем молодых игроков.

В этом году "Галичанка" сменила локацию домашних игр из города Марки вблизи Варшавы на Ланьцут, недалеко от Львова. Это из-за больших временных задержек при пересечении границы и времени до 16 часов в пути перед каждой домашней игрой. Жизнь в автобусе ставила команду в неравные условия с соперниками. ГК "Галичанка" благодарит Генрика Щепанского – Президента Ассоциации гандбола Польши и Пиотра Належити – Президента правления Суперлиги за помощь и коммуникацию с польской Федерацией гандбола.

Новая ступенька "Галичанки" была бы невозможна и без поддержки Президента клуба Романа Федишина, живущего гандболом и ежедневно болеющего за команду", - сказал главный тренер Виталий Андронов.

Напомним, что воскресенье, 17 сентября в 19:00 по киевскому времени на арене Городского центра спорта и отдыха Ланьцут состоится вторая игра команды "Галичанка" Львов против Гмины Кобежице.