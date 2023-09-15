Анастасия Маневская завоевала бронзу на ЧМ-2023 по тяжелой атлетике

Украинская атлетка Анастасия Маневская заняла третье место на чемпионате мира 2023 года по тяжелой атлетике.

Напомним, что соревнования проходят Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Маневская завоевала бронзу в рывке в весовой категории до 87 кг и затем соревнования в толчке Анастасия не смогла завершить из-за травмы плеча.

В общем, для сборной Украины на ЧМ-2023 по тяжелой атлетике это 4-я медаль.