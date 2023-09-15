Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анастасия Маневская завоевала бронзу на ЧМ-2023 по тяжелой атлетике
+1 медаль в копилку сборной Украины
UWF
Украинская атлетка Анастасия Маневская заняла третье место на чемпионате мира 2023 года по тяжелой атлетике.
Напомним, что соревнования проходят Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Маневская завоевала бронзу в рывке в весовой категории до 87 кг и затем соревнования в толчке Анастасия не смогла завершить из-за травмы плеча.
В общем, для сборной Украины на ЧМ-2023 по тяжелой атлетике это 4-я медаль.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Sport.ua
Популярное сейчас
- Сидклей покинул Динамо, Реал хочет выкупить конкурента Лунина, Хави продлит контракт с Барсой. Главные новости за 15 сентября
- Александрия — Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Кто здесь андердог? Манчестер Юнайтед – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.09.23
- Крастиньш о выступлении на Евро 2023: Поставлю команде четверку
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн