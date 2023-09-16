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Украинцы завоевали еще 5 медалей на Invictus Games 2023

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Гордость нации

Украинцы завоевали еще 5 медалей на Invictus Games 2023

Дніпропетровська ОДА

UA-Футбол
Новина українською

Украинские спортсмены завоевали еще 5 наград на Invictus Games 2023, проходящих в немецком Дюссельдорфе в эти дни.

Золотую награду в стрельбе из классического лука выиграла Юлия Шевчук, в блочном луке золото в активе Павла Лучкова.

Бронзу в классическом луке завоевал Вадим Мазниченко, в блочном луке – Юлия Паевская, а в велоспорте – Ярина Алиманова.

Таким образом, перед последним днем соревнований на счету украинской команды 33 награды – 11 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Напомним, ранее Кабмин опубликовал смету по финансированию спорта на 2024 год.

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В статье: Игры непокоренных
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