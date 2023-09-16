Крастиньш о выступлении на Евро 2023: Поставлю команде четверку

Главный тренер сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш прокомментировал выступление своей команды на Евро 2023. Его слова цитирует sport.ua:

– Угис, я знаю, что Вам удалось наблюдать за двумя полуфинальными матчами чемпионата Европы. Глядя на тренеров замечательной четвёрки, представляли себя на их месте?

– Представлял не только себя, но и всю нашу команду (улыбается). Ведь мы были всего в шаге от полуфинала. И, кстати, матч Польши и Словении еще раз показал, что со словенцами можно играть на равных и добиваться победы. К сожалению, в этот раз у нас не получилось.

– А теперь давайте поговорим о нашей сборной. Вы не очень удачно стартовали, но потом не только исправили ситуацию, но и снова, четвертый раз за последние четыре года вышли в четвертьфинал большого турнира. С чем были связаны проблемы на старте?

– Причин было несколько, но сейчас я не хочу на этом останавливаться. Мы с ребятами их разобрали, проделали большую работу и исправили ситуацию. Пусть все это останется в нашем коллективе. А украинских болельщиков хочу поблагодарить за понимание, поддержку и терпение. Нам очень нужна была ваша помощь, и мы рады, что в последних играх сумели своей игрой доказать, что сборная Украины продолжает развиваться и двигаться вперед.

– Какую Вы бы поставили оценку своим подопечным по пятибалльной системе за игру на чемпионате Европы?

– Все оценивается по результату. Как Вы правильно сказали, мы третий раз за четыре года пробились в восьмерку лучших сборных. Если не считать грандов мирового и европейского волейбола, это удавалось не многим командам. Да, были некоторые проблемы на старте, но главное, что мы с ними справились и показали результат. Поэтому поставлю четверку. Вот если бы удалось попасть в полуфинал, тогда оценка была бы выше – сказал он.