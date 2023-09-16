Женская сборная Украины по волейболу уступила Китаю на отборе к ОИ

Женская сборная Украины по волейболу стартовала на олимпийском отборочном турнире с поражения от Китая. "Желто-синие" проиграли в трех сетах (25:21, 25:18, 25:21).

Это первая женская квалификация на ОИ по данному виду спорта для нашей страны. В прошлом году украинки выступили на трех турнирах: победили в Золотой Евролиге, заняли четвертое место в Кубке претенденток и дошли до 1/8 финала на чемпионате Европы.

Следующий поединок пройдет 17 сентября против Сербии.

Отборочный тур завершится 24 сентября. Первые две команды по итогам семи поединков получат путевку на Олимпиаду.