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Харлан о россиянах: Эти спортсмены совсем не жертвы, они живут с закрытыми глазами
Вернее и не скажешь
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан рассказала, почему отказалась пожать руку россиянке Смирновой в матче 1/16 финала чемпионата мира. Ее слова цитирует The Gurdian:
"Я думаю, они хотели использовать рукопожатие как знак мира, что спорт вне политики все в этом роде. Для них было очень важно сделать фото и видео, чтобы доказать, что россия и Украина вместе. Но все пошло не по их плану, потому что я даже не рассматривала другие варианты.
Никто не может заставить ни меня, ни Украину к миру: это нельзя сказать, это нужно сделать. Я вижу, как наши защитники сражаются за нацию и не могу показать, что ценю этого представителя другой страны.
Я была готова соперничать, предлагала действовать в соответствии с COVID-протоколом, я хотела это сделать. Сказала ей, что не жму руку: ничего плохого не было сказано, все было очень профессионально и прямо. Я знала, что момент рукопожатия настанет, поэтому, конечно, я подготовилась, но я не могла подготовиться к ее реакции и всему, что было.
Я видела рефери моего боя, и он был белый как простыня, чуть не плакал. Тогда я поняла, что должно произойти. Я умоляла его не делать этого, но знала, что это не его решение. Он бы этого не делал, если бы он решал. Этой черной картой они уничтожили всех: арбитра, меня, федерацию, мою страну, все.
МОК и национальные федерации должны уделить полное внимание надлежащей проверке нейтралитета. Эти спортсмены совсем не жертвы. Конечно, их страна подтолкнула их сказать, что это несправедливо по отношению к ним, что в ситуации, когда меня прямо спровоцировали, я плохой человек. Но они живут с закрытыми глазами. Надеюсь, что случившееся со мной что-то изменит в мировом спорте" – сказала Ольга.
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