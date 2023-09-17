Украина показала лучший результат в истории на Invictus Games

Сборная Украины завершила выступление на Invictus Games 2023. По итогам соревнований наша команда завоевала 34 медали – 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых.

Украинцы были представлены в 9 видах: легкая атлетика, паверлифтинг, велоспорт, волейбол сидя, баскетбол на колясках, настольный теннис и гребля на тренажерах.

Последний вид оказался наиболее медальным для нашей команды: 4 золота и 7 серебряных медалей. Мультимедалистом стал Назар Вознюк (4 золота и 2 серебра).

В этом году Украина показала лучший результат за годы участия в Invictus Games (с 2017).