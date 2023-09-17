  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Украина показала лучший результат в истории на Invictus Games
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина показала лучший результат в истории на Invictus Games

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Наша гордость, лучшие

Украина показала лучший результат в истории на Invictus Games

Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины завершила выступление на Invictus Games 2023. По итогам соревнований наша команда завоевала 34 медали – 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых.

Украинцы были представлены в 9 видах: легкая атлетика, паверлифтинг, велоспорт, волейбол сидя, баскетбол на колясках, настольный теннис и гребля на тренажерах.

Последний вид оказался наиболее медальным для нашей команды: 4 золота и 7 серебряных медалей. Мультимедалистом стал Назар Вознюк (4 золота и 2 серебра).

В этом году Украина показала лучший результат за годы участия в Invictus Games (с 2017).

Напомним, что ранее женская сборная Украины по волейболу проиграла второй матч квалификации Олимпиады-2024.

По теме
yellow-arrow
Харлан о россиянах: Эти спортсмены совсем не жертвы, они живут с закрытыми глазами
yellow-arrow
Украина проиграла Сербии во втором матче квалификации на Олимпиаду 2024
yellow-arrow
Польша победила Италию в финале чемпионата Европы по волейболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде