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Украина показала лучший результат в истории на Invictus Games
Наша гордость, лучшие
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Сборная Украины завершила выступление на Invictus Games 2023. По итогам соревнований наша команда завоевала 34 медали – 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых.
Украинцы были представлены в 9 видах: легкая атлетика, паверлифтинг, велоспорт, волейбол сидя, баскетбол на колясках, настольный теннис и гребля на тренажерах.
Последний вид оказался наиболее медальным для нашей команды: 4 золота и 7 серебряных медалей. Мультимедалистом стал Назар Вознюк (4 золота и 2 серебра).
В этом году Украина показала лучший результат за годы участия в Invictus Games (с 2017).
Напомним, что ранее женская сборная Украины по волейболу
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