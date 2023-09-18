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ЧМ-2023. Юлия Ткач и Мария Винник одолели россиянок и вышли в четвертьфинал в своих весовых категориях
Уверенные победы в исполнении украинок
На чемпионате мира по женской борьбе, который проходит в Белграде украинка Мария Винник одержала победу и вышла в четвертьфинал соревнований.
В весовой категории до 55 кг украинка со счетом 2:1 преодолела россиянку Катерину Полищук.
В 1/8 финала весовой категории до 59 кг еще одна украинка Юлия Ткач выиграла у россиянки Анастасии Сидельниковой. После обеих стычек соперницы не пожали друг другу руки.
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