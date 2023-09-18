ЧМ-2023. Юлия Ткач и Мария Винник одолели россиянок и вышли в четвертьфинал в своих весовых категориях

На чемпионате мира по женской борьбе, который проходит в Белграде украинка Мария Винник одержала победу и вышла в четвертьфинал соревнований.

В весовой категории до 55 кг украинка со счетом 2:1 преодолела россиянку Катерину Полищук.

В 1/8 финала весовой категории до 59 кг еще одна украинка Юлия Ткач выиграла у россиянки Анастасии Сидельниковой. После обеих стычек соперницы не пожали друг другу руки.