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ЧМ-2023. Юлия Ткач и Мария Винник одолели россиянок и вышли в четвертьфинал в своих весовых категориях

Другие виды
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Уверенные победы в исполнении украинок

ЧМ-2023. Юлия Ткач и Мария Винник одолели россиянок и вышли в четвертьфинал в своих весовых категориях

Новина українською

На чемпионате мира по женской борьбе, который проходит в Белграде украинка Мария Винник одержала победу и вышла в четвертьфинал соревнований.

В весовой категории до 55 кг украинка со счетом 2:1 преодолела россиянку Катерину Полищук.

В 1/8 финала весовой категории до 59 кг еще одна украинка Юлия Ткач выиграла у россиянки Анастасии Сидельниковой. После обеих стычек соперницы не пожали друг другу руки.

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В статье: Юлия Ткач
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