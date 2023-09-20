Женская сборная Украины по волейболу проиграла Нидерландам в матче отбора на Олимпиаду-2024

Завершился четвертый матч женской сборной Украины в отборочном турнире на Олимпиаду-2024.

Наша команда встретилась с Нидерландами, являющимися бронзовыми призерками чемпионата Европы сборной Нидерландов.

Матч проходил в китайском городе Нинбо.

Наиболее конкурентоспособной была именно первая партия, до середины которой команды не отпускали далеко друг друга. Когда уже на табло было 23:19, наша сборная сумела почти отыграть это отставание 24:23, но все же последнее очко взяли голландки.

Во втором сете Нидерланды снова завладели преимуществом на исходе сета и выиграли его.

Третья партия стала просто формальностью и сборная Нидерландов довела ее до комфортного для себя преимущества 25:16.

Свой следующий матч сборная Украины проведет в пятницу 22 сентября с Канадой.

Отборочный турнир к Олимпиаде-2024 по волейболу. Женщины

Нидерланды – Украина 3:0 (25:23, 25:21, 25:16)