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Женская сборная Украины по волейболу проиграла Нидерландам в матче отбора на Олимпиаду-2024

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Украинки уступили в сухую

Женская сборная Украины по волейболу проиграла Нидерландам в матче отбора на Олимпиаду-2024

Фото: volleyballworld.com

Новина українською

Завершился четвертый матч женской сборной Украины в отборочном турнире на Олимпиаду-2024.

Наша команда встретилась с Нидерландами, являющимися бронзовыми призерками чемпионата Европы сборной Нидерландов.

Матч проходил в китайском городе Нинбо.

Наиболее конкурентоспособной была именно первая партия, до середины которой команды не отпускали далеко друг друга. Когда уже на табло было 23:19, наша сборная сумела почти отыграть это отставание 24:23, но все же последнее очко взяли голландки.

Во втором сете Нидерланды снова завладели преимуществом на исходе сета и выиграли его.

Третья партия стала просто формальностью и сборная Нидерландов довела ее до комфортного для себя преимущества 25:16.

Свой следующий матч сборная Украины проведет в пятницу 22 сентября с Канадой.

Отборочный турнир к Олимпиаде-2024 по волейболу. Женщины

Нидерланды – Украина 3:0 (25:23, 25:21, 25:16)

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В статье: женская сборная Украины по волейболу
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