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Женская сборная Украины по волейболу проиграла Нидерландам в матче отбора на Олимпиаду-2024
Украинки уступили в сухую
Фото: volleyballworld.com
Завершился четвертый матч женской сборной Украины в отборочном турнире на Олимпиаду-2024.
Наша команда встретилась с Нидерландами, являющимися бронзовыми призерками чемпионата Европы сборной Нидерландов.
Матч проходил в китайском городе Нинбо.
Наиболее конкурентоспособной была именно первая партия, до середины которой команды не отпускали далеко друг друга. Когда уже на табло было 23:19, наша сборная сумела почти отыграть это отставание 24:23, но все же последнее очко взяли голландки.
Во втором сете Нидерланды снова завладели преимуществом на исходе сета и выиграли его.
Третья партия стала просто формальностью и сборная Нидерландов довела ее до комфортного для себя преимущества 25:16.
Свой следующий матч сборная Украины проведет в пятницу 22 сентября с Канадой.
Отборочный турнир к Олимпиаде-2024 по волейболу. Женщины
Нидерланды – Украина 3:0 (25:23, 25:21, 25:16)
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