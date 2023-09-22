  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Женская сборная Украины по волейболу уступила Канаде в отборочном турнире к Олимпиаде-2024
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Женская сборная Украины по волейболу уступила Канаде в отборочном турнире к Олимпиаде-2024

Другие виды
(1 голосов)

Снова поражение

Женская сборная Украины по волейболу уступила Канаде в отборочном турнире к Олимпиаде-2024

Фото: volleyballworld.com

Новина українською

Женская национальная сборная Украины провела матч квалификации на олимпийском турнире по волейболу с Канадой.

Соревнования проходят в китайском городе Нинбо.

К этому матчу наша команда подошла с 4 поражениями со счётом 0:3.

Старт украинки начали неплохо, однако канадки вскоре сократили отставание и первая партия проходила на равных. К концу номинальные хозяйки сумели добавить и выиграть.

Во втором сете сборная Украины держала интригу к счету 23:23, и в итоге сумела не просто выиграть, а вырвать победу – 25:23.

После такой удачной партии подопечные Ивана Петкова провалили две следующие и таким образом в пятый раз проиграли.

Отборочный турнир к Олимпиаде-2024 по волейболу. Женщины

Канада – Украина 3:1 (25:22, 23:25, 25:12, 25:11)

По теме
yellow-arrow
Женская сборная Украины по волейболу проиграла Нидерландам в матче отбора на Олимпиаду-2024
yellow-arrow
ЧМ-2023. Юлия Ткач и Мария Винник одолели россиянок и вышли в четвертьфинал в своих весовых категориях
yellow-arrow
Украина показала лучший результат в истории на Invictus Games
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: женская сборная Украины по волейболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде