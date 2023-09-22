Женская сборная Украины по волейболу уступила Канаде в отборочном турнире к Олимпиаде-2024

Женская национальная сборная Украины провела матч квалификации на олимпийском турнире по волейболу с Канадой.

Соревнования проходят в китайском городе Нинбо.

К этому матчу наша команда подошла с 4 поражениями со счётом 0:3.

Старт украинки начали неплохо, однако канадки вскоре сократили отставание и первая партия проходила на равных. К концу номинальные хозяйки сумели добавить и выиграть.

Во втором сете сборная Украины держала интригу к счету 23:23, и в итоге сумела не просто выиграть, а вырвать победу – 25:23.

После такой удачной партии подопечные Ивана Петкова провалили две следующие и таким образом в пятый раз проиграли.

Отборочный турнир к Олимпиаде-2024 по волейболу. Женщины

Канада – Украина 3:1 (25:22, 23:25, 25:12, 25:11)