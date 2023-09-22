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Ярослав Фильчаков добыл бронзу на ЧМ по греко-римской борьбе

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Ещё одна медаль в копилку сборной Украины

Ярослав Фильчаков добыл бронзу на ЧМ по греко-римской борьбе

Фото: sportevents.kharkiv.ua

Новина українською

Украинец Ярослав Фильчаков выиграл бронзовую медаль в весе до 82 кг на чемпионате мира по греко-римской борьбе.

Напомним, что соревнования проходят в Белграде.

В 1/8 финала он переборол представителя Южной Кореи (9:0), а 1/4 финала не смог одолеть иранца (1:4.

В утешительных схватках украинец победил Бранко Ковачевича, а в бронзовом финале одолел молдаванина Михаила Браду.

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Источник:
Xsport.ua

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