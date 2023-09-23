Волейбол. Женская сборная Украины впервые победила в отборе на Олимпиаду 2024

Женская сборная Украины по волейболу победила в матче шестого тура квалификации на Олимпийские игры 2024 в Париже (Франция).

Наши соотечественницы не без проблем обыграли команду Чехии. Счет встречи 3-1 (12-25; 25-23; 25-18; 25-15) в пользу украинок.

Напомним, что перед этим противостоянием наша команда проиграла пять матчей. Подопечные Ивана Петкова уступили Китаю (0:3), Сербии (0:3), Доминиканской Республике (0:3), Нидерландам (0:3) и Канаде (1:3).