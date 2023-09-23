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Волейбол. Женская сборная Украины впервые победила в отборе на Олимпиаду 2024

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(1 голосов)

Победа как мертвому припарки

Волейбол. Женская сборная Украины впервые победила в отборе на Олимпиаду 2024

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по волейболу победила в матче шестого тура квалификации на Олимпийские игры 2024 в Париже (Франция).

Наши соотечественницы не без проблем обыграли команду Чехии. Счет встречи 3-1 (12-25; 25-23; 25-18; 25-15) в пользу украинок.

Напомним, что перед этим противостоянием наша команда проиграла пять матчей. Подопечные Ивана Петкова уступили Китаю (0:3), Сербии (0:3), Доминиканской Республике (0:3), Нидерландам (0:3) и Канаде (1:3).

Украинки досрочно упустили шансы отобраться на Олимпиаду 2024. Заключительный матч отбора они сыграют 24 сентября против команды Мексики. Начало встречи – в 05:00 по Киеву.

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В статье: женская сборная Украины по волейболу
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