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Волейбол. Женская сборная Украины впервые победила в отборе на Олимпиаду 2024
Победа как мертвому припарки
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская сборная Украины по волейболу победила в матче шестого тура квалификации на Олимпийские игры 2024 в Париже (Франция).
Наши соотечественницы не без проблем обыграли команду Чехии. Счет встречи 3-1 (12-25; 25-23; 25-18; 25-15) в пользу украинок.
Напомним, что перед этим противостоянием наша команда проиграла пять матчей. Подопечные Ивана Петкова уступили Китаю (0:3), Сербии (0:3), Доминиканской Республике (0:3), Нидерландам (0:3) и Канаде (1:3).
Украинки досрочно упустили шансы отобраться на Олимпиаду 2024. Заключительный матч отбора они сыграют 24 сентября против команды Мексики. Начало встречи – в 05:00 по Киеву.
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