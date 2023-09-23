Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юные украинские фигуристы завоевали серебро на Гран-при в Будапеште
Прекрасный результат, так держать
Украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта завоевали серебряные награды на этапе юниорской серии Гран-при в венгерском Будапеште.
Бронзовые призеры юниорского чемпионата мира 2023 заняли второе место пьедестала почета, набрав по итогам выступления в короткой и произвольной программах 153.77 баллов и уступив только представителям Грузии.
Напомним, что ранее сборная Украины по волейболу
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Наши в Лиге чемпионов и Лиге конференций, насыщенная программа УПЛ. Расписание футбола на 18-24 сентября
- Клубы с российского чемпионата летом заработали более 100 миллионов евро на трансферах из-за границы
- Вестерло устоял против Стандарда. Сидорчук отыграл весь матч
- Ярослав Фильчаков добыл бронзу на ЧМ по греко-римской борьбе
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн