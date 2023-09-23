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Юные украинские фигуристы завоевали серебро на Гран-при в Будапеште

Другие виды
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Прекрасный результат, так держать

Юные украинские фигуристы завоевали серебро на Гран-при в Будапеште

UA-Футбол
Новина українською

Украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта завоевали серебряные награды на этапе юниорской серии Гран-при в венгерском Будапеште.

Бронзовые призеры юниорского чемпионата мира 2023 заняли второе место пьедестала почета, набрав по итогам выступления в короткой и произвольной программах 153.77 баллов и уступив только представителям Грузии.

Напомним, что ранее сборная Украины по волейболу победила в отборе на Олимпиаду-2024.

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В статье: фигурное катание
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