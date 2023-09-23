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Верняев проводит последние тренировки перед стартом чемпионата мира. Фото
Украинец в хорошей форме
olympics.com
Украинский гимнаст Олег Верняев готовится к старту чемпионата мира 2023. Мундиаль пройдет с 30 сентября по 18 октября в бельгийском Антверпене.
Состав сборной Украины
мужская команда: Олег Верняев, Назар Чепурной, Илья Ковтун, Радомир Стельмах, Игорь Радивилов, Пантелей Колодий.
женская команда: Анна Лащевская (многоборье), Илона Крупа (многоборье), Елизавета Губарева (разновысокие брусья, бревно).
Фото из тренировочного зала Верняев разместил на своей странице в Instagram.
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