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Верняев проводит последние тренировки перед стартом чемпионата мира. Фото

Другие виды
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Украинец в хорошей форме

Верняев проводит последние тренировки перед стартом чемпионата мира. Фото

olympics.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст Олег Верняев готовится к старту чемпионата мира 2023. Мундиаль пройдет с 30 сентября по 18 октября в бельгийском Антверпене.

Состав сборной Украины

мужская команда: Олег Верняев, Назар Чепурной, Илья Ковтун, Радомир Стельмах, Игорь Радивилов, Пантелей Колодий.

женская команда: Анна Лащевская (многоборье), Илона Крупа (многоборье), Елизавета Губарева (разновысокие брусья, бревно).

Фото из тренировочного зала Верняев разместил на своей странице в Instagram.

Верняев проводит последние тренировки перед стартом чемпионата мира. Фото - изображение 1

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В статье: Олег Верняев
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