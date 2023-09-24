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Волейбол. Украина победила Мексику в заключительном матче отбора на Олимпиаду 2024
Спасибо девушкам за борьбу
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская сборная Украины по волейболу победила команду Мексики в седьмом матче отбора на Олимпийские игры 2024.
Подопечные Ивана Петкова одолели своих соперниц со счетом 3-1 (25-12; 25-22; 22-25; 25-19).
За весь период отбора наши девушки проиграли командам Китая (0:3), Сербии (0:3), Доминиканской Республики (0:3), Нидерландов (0:3) и Канады (1:3). Единственную победу наши спортсменки одержали в матче против Чехии (3-1).
Сборная Украины потеряла шансы на Олимпиаду 2024 еще после матча третьего тура. Для выхода на главные соревнования четырехлетия нужно было занимать первые два места в группе.
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