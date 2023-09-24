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На марафоне в Берлине установлен новый мировой рекорд

Другие виды
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Новый эталон у женщин

На марафоне в Берлине установлен новый мировой рекорд

Фото: twitter Abbott WMMajors

UA-Футбол
Новина українською

Во время Берлинского марафона произошло историческое событие. Эфиопская спортсменка, бегунья на длинные дистанции Тигист Ассефа установила новый мировой рекорд. Она преодолела дистанцию за 2:11,53 часа.

Предыдущий рекорд принадлежал кенийке Бриджит Косге – в 2019 году она установила лучший показатель в мире 2.14,04 часа.

Отметим, что второе место заняла представительница Кении Шейла Чепкируи, отставшая от победительницы забега на 6 минут.

У мужчин традиционно триумфовал кениец Элиуд Кипчоге (2:02.42), выиграв эти соревнования уже в пятый раз.

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В статье: марафон
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