На марафоне в Берлине установлен новый мировой рекорд

Во время Берлинского марафона произошло историческое событие. Эфиопская спортсменка, бегунья на длинные дистанции Тигист Ассефа установила новый мировой рекорд. Она преодолела дистанцию за 2:11,53 часа.

Предыдущий рекорд принадлежал кенийке Бриджит Косге – в 2019 году она установила лучший показатель в мире 2.14,04 часа.

Отметим, что второе место заняла представительница Кении Шейла Чепкируи, отставшая от победительницы забега на 6 минут.

У мужчин традиционно триумфовал кениец Элиуд Кипчоге (2:02.42), выиграв эти соревнования уже в пятый раз.