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Гутцайт: 361 украинский спортсмен и тренер погибли на российско-украинской войне
Вечная слава и вечная память
фото из соцсетей
Министр молодежи и спорта Украины, глава НОК Вадим Гутцайт поздравил защитников и защитниц нашего государства с их праздником. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Фейсбуке:
"1 октября – день больших сердец и стальной воли, праздник тех, кто защищал и защищает.
В День защитников и защитниц вспоминаем и благодарны за свободу и достоинство. Склоняем головы перед теми, кто отдал свою жизнь за нашу свободу.
361 украинский спортсмен и тренер погибли на российско-украинской войне. Они стали ангелами спорта. Свеча памяти всегда будет гореть в наших сердцах.
Сегодня – пора сказать "Спасибо" каждому и каждой, кто продолжает защищать. Более 3000 спортсменов и тренеров защищают нашу землю в рядах сил обороны Украины. Они продолжают тысячелетнюю традицию украинского войска.
Пусть лозунг "Слава Украине! - Героям слава!" остается нашим оберегом на веки вперед!
Слава героям! Слава защитникам и защитницам! Слава Украине" – написал он.
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