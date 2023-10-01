Российских лыжников отстранили на весь следующий сезон

Генеральный менеджер Федерации лыжного спорта Швеции Ларс Оберг заявил, что российские лыжники не будут участвовать в гонках следующего сезона. Его слова цитирует Sportbladet:

"Никакой дискуссии не было. россии и белоруси не будет на стартах под эгидой FIS в предстоящем сезоне. Страны Северной Европы едины в своем мнении. К сожалению, в мире ничего не изменилось, и мы вынуждены снова принимать такое решение" – сказал он.