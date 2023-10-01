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Российских лыжников отстранили на весь следующий сезон

Другие виды
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Совершенно верное решение

Российских лыжников отстранили на весь следующий сезон

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный менеджер Федерации лыжного спорта Швеции Ларс Оберг заявил, что российские лыжники не будут участвовать в гонках следующего сезона. Его слова цитирует Sportbladet:

"Никакой дискуссии не было. россии и белоруси не будет на стартах под эгидой FIS в предстоящем сезоне. Страны Северной Европы едины в своем мнении. К сожалению, в мире ничего не изменилось, и мы вынуждены снова принимать такое решение" – сказал он.

Напомним, ранее Гутцайт рассказал, сколько украинских спортсменов погибло во время войны.

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В статье: лыжные гонки
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