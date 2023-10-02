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Георгий Пицул добыл золото на турнире Karate 1 Серии А
Украинец впервые достиг такой высоты
Фото: НОК
Украинские каратисты на турнире Karate 1 Серии А добыли золотую и две бронзовые медали.
Напомним, соревнования проходят в Ларнаке (Кипр).
На высшую ступень пьедестала поднялся Георгий Пицул (до 75 кг).
Бронзовые награды получили Ольга Вербоватая (до 50 кг) и Денис Копытко (до 67 кг).
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Источник:Sport.ua
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