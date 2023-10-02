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Георгий Пицул добыл золото на турнире Karate 1 Серии А

Другие виды
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Украинец впервые достиг такой высоты

Георгий Пицул добыл золото на турнире Karate 1 Серии А

Фото: НОК

Новина українською

Украинские каратисты на турнире Karate 1 Серии А добыли золотую и две бронзовые медали.

Напомним, соревнования проходят в Ларнаке (Кипр).

На высшую ступень пьедестала поднялся Георгий Пицул (до 75 кг).

Бронзовые награды получили Ольга Вербоватая (до 50 кг) и Денис Копытко (до 67 кг).

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Источник:
Sport.ua

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