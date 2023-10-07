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Украинец Болюх стал четвертым в голосовании за лучшего юного атлета в летних видах спорта в Европе

Другие виды
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Очень достойно

Украинец Болюх стал четвертым в голосовании за лучшего юного атлета в летних видах спорта в Европе

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен, прыгун в воду Кирилл Болюх занял четвертое место в голосовании за лучшего юного атлета в летних видах спорта в Европе.

"Я благодарен за поддержку Европейских олимпийских комитетов. Сегодня я могу стоять здесь перед вами благодаря помощи, которую получила украинская сборная после того, как 24 февраля 2022 в нашу страну пришла война.

В 2022 году я завоевал две серебряные медали на чемпионате Европы, в этом году стал двукратным чемпионом Европейских игр. Это награды для украинского народа, который, несмотря ни на что, остается сильным и непоколебимым и мотивирует меня идти вперед" – сказал Болюх в комментарии пресс-службе НОК.

Отметим, что первое место разделили между собой турок Кузей Тунчели (плавание) и немка Дарья Варфоломеева (художественная гимнастика).

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В статье: Кирилл Болюх
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