Украинец Болюх стал четвертым в голосовании за лучшего юного атлета в летних видах спорта в Европе

Украинский спортсмен, прыгун в воду Кирилл Болюх занял четвертое место в голосовании за лучшего юного атлета в летних видах спорта в Европе.

"Я благодарен за поддержку Европейских олимпийских комитетов. Сегодня я могу стоять здесь перед вами благодаря помощи, которую получила украинская сборная после того, как 24 февраля 2022 в нашу страну пришла война.

В 2022 году я завоевал две серебряные медали на чемпионате Европы, в этом году стал двукратным чемпионом Европейских игр. Это награды для украинского народа, который, несмотря ни на что, остается сильным и непоколебимым и мотивирует меня идти вперед" – сказал Болюх в комментарии пресс-службе НОК.

Отметим, что первое место разделили между собой турок Кузей Тунчели (плавание) и немка Дарья Варфоломеева (художественная гимнастика).