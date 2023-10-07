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Волейбол. Украина потеряла шансы на прямой выход на Олимпиаду 2024

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Надежда на рейтинг

Волейбол. Украина потеряла шансы на прямой выход на Олимпиаду 2024

Фото: cev.eu

UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 6 октября, мужская сборная Украины по волейболу победила Катар в отборе на Олимпийские игры 2024. Матч прошел в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Видео-обзор матча

После этой победы у нашей команды еще были теоретические шансы на прямой выход на Олимпийские игры 2024. Для этого сборная Чехии должна была победить команду Германии. Однако этого не произошло – немцы обыграли своих конкурентов с разгромным счетом 3-0.

Таким образом, украинцы уже точно не войдут в ТОП 2 своей группы. Единственный шанс выйти на Олимпиаду 2024 для подопечных Крастиньша – мировой рейтинг. На сегодняшний день наша команда занимает 16 позицию, а проходной порог будет определен после завершения отборочного турнира.

Напомним, что следующий матч отбора на Олимпиаду 2024 украинцы проведут сегодня, 7 октября в 23:00 по киевскому времени против Чехии.

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В статье: сборная Украины по волейболу
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