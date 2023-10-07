  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Сборная Украины по фехтованию взяла серебро на этапе Кубка Европы
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины по фехтованию взяла серебро на этапе Кубка Европы

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Девушки просто молодцы

Сборная Украины по фехтованию взяла серебро на этапе Кубка Европы

Фото: Дзеркало тижня

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по фехтованию в составе Влады Харьковой, Елены Кривицкой и Дарьи Варфоломеевой завоевала серебро на этапе Кубка Европы 2023.

В решающем матче за победу наша команда проиграла хозяйкам – сборной Италии. Счет встречи 45-39 в пользу триумфаторок этапа. Турнир прошел в Кальяри.

Еще одна украинская команда в составе Инны Бровко, Юлии Свистиль и Ксении Пантелеевой заняли четвертую позицию, уступив в матче за бронзу Франции.

Напомним, что ранее сборная Украины по волейболу победила Катар в отборе на Олимпиаду-2024.

По теме
yellow-arrow
Беленюк назвал Гутцайта своим поклонником и рассказал об их отношениях
yellow-arrow
Волейбол. Украина потеряла шансы на прямой выход на Олимпиаду 2024
yellow-arrow
Украина-Катар: Видео-обзор победного матча в отборе на Олимпиаду 2024
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по фехтованию
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде