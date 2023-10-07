Сборная Украины по фехтованию взяла серебро на этапе Кубка Европы

Женская сборная Украины по фехтованию в составе Влады Харьковой, Елены Кривицкой и Дарьи Варфоломеевой завоевала серебро на этапе Кубка Европы 2023.

В решающем матче за победу наша команда проиграла хозяйкам – сборной Италии. Счет встречи 45-39 в пользу триумфаторок этапа. Турнир прошел в Кальяри.

Еще одна украинская команда в составе Инны Бровко, Юлии Свистиль и Ксении Пантелеевой заняли четвертую позицию, уступив в матче за бронзу Франции.