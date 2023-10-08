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Пара украинских волейболистов вышла в плей-офф чемпионата мира
Историческое достижение
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские пляжные волейболисты Эдуард Резник и Сергей Попов одержали вторую победу на групповом этапе чемпионата мира 2023. После триумфа в поединке против США (2-1) наши спортсмены обыграли бразильцев Андре Штайна и Джорджа Вандрелли 2-1 (21:19, 12:21, 15:17).
Сейчас наша команда идет на первой позиции в своем квартете. Заключительный матч в группе состоится в понедельник, в 06:00 по киевскому времени. Соперниками Резника и Попова станет еще одна американская пара Эванс/Бадингер.
Украинцы обеспечили себе досрочный выход в плей-офф чемпионата. Последний раз представители нашей страны выходили в плей-офф в далеком 2013 году, тогда наша команда завершила выступление на стадии 1/16 финала.
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