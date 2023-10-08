Украина завоевала вторую медаль на чемпионате мира 2023 по гимнастике

Украинский гимнаст Назар Чепурный завоевал бронзовую награду на чемпионате мира 2023. Соревнования проходят в бельгийском Антверпене.

В опорном прыжке наш спортсмен получил 14,766 балла, что позволило ему замкнуть ТОП 3. Золото завоевал представитель Великобритании Джейк Джерман (15,050), серебро досталось американцу Хою Янгу (14,849).

Еще один украинец Игорь Радивилов занял четвертую позицию, имея в своем активе 14,750 балла.

Для Чепурного эта медаль стала первой на уровне чемпионатов мира. Для Украины это вторая награда на чемпионате мира 2023 – ранее серебро в многоборье завоевал Илья Ковтун.