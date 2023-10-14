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Украинцы Аникеев и Мотричко – чемпионы мира по шашкам-100

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Великолепная игра, поздравляем с победой

Украинцы Аникеев и Мотричко – чемпионы мира по шашкам-100

UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен, представитель шашек-100 Юрий Аникеев победил на проходящем в Кюрасао чемпионате мира 2023.

Наш соотечественник выиграл 7 партий, сыграл вничью 11 поединков, набрав 25 из 36 возможных очков. Соперником харьковчанина были 19 игроков. Еще один украинец, представитель Ивано-Франковска Артем Иванов в борьбе на мировом мундиале занял 6 место, набрав 22 очка.

У женщин обошлось без сенсаций – лидер мирового рейтинга, украинка Виктория Мотричко одержала победу в противостоянии с 15 соперницами. В активе нашей спортсменки 8 побед, 7 ничьих и высокие 23 очка.

Бронза в активе нашей Елены Короткой, на счету которой 19 очков. Она выполнила норматив международного гроссмейстера.

Таким образом, Мотричко и Аникеев впервые стали чемпионами по шашкам-100. Раньше украинцев брали мировое первенство только в шашках-64.

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В статье: шашки чемпионат мира по шашкам
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