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Ольга Харлан показала, как проводит тренировку национальная сборная. Фото
Хорошая подготовка залог удачных выступлений
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фешевальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала кусок тренировки национальной сборной Украины. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Леся Цуренко не смогла
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