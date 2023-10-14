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Ольга Харлан показала, как проводит тренировку национальная сборная. Фото

Другие виды
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Хорошая подготовка залог удачных выступлений

Ольга Харлан показала, как проводит тренировку национальная сборная. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская фешевальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала кусок тренировки национальной сборной Украины. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Ольга Харлан показала, как проводит тренировку национальная сборная. Фото - изображение 1Ольга Харлан показала, как проводит тренировку национальная сборная. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Леся Цуренко не смогла доиграть матч 1/4 финала в Чжэнчжоу.

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В статье: Ольга Харлан
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