Ольга Харлан показала, как проводит тренировку национальная сборная. Фото

Украинская фешевальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала кусок тренировки национальной сборной Украины. Соответствующие снимки она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Леся Цуренко не смогла доиграть матч 1/4 финала в Чжэнчжоу.