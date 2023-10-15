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Харлан показала крутое совместное фото с Шевченко

Другие виды
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Легендарность зашкаливает

Харлан показала крутое совместное фото с Шевченко

UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка сфотографировалась с легендарным футболистом, обладателем Золотого мяча 2004, победителем Лиги чемпионов и экс-тренером национальной сборной Украины Андреем Шевченко. Соответствующий снимок наша Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Харлан показала тренировку национальной команды.

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В статье: Андрей Шевченко Ольга Харлан
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