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Харлан показала крутое совместное фото с Шевченко
Легендарность зашкаливает
Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка сфотографировалась с легендарным футболистом, обладателем Золотого мяча 2004, победителем Лиги чемпионов и экс-тренером национальной сборной Украины Андреем Шевченко. Соответствующий снимок наша Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Харлан
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