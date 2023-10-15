Харлан показала крутое совместное фото с Шевченко

Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка сфотографировалась с легендарным футболистом, обладателем Золотого мяча 2004, победителем Лиги чемпионов и экс-тренером национальной сборной Украины Андреем Шевченко. Соответствующий снимок наша Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Харлан показала тренировку национальной команды.