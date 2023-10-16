Ирина Подгайная и Артем Коваль добыли золото на юниорских соревнованиях в танцах на льду в Венгрии

Украинцы Ирина Подгайная и Артем Коваль добыли золото на юниорских соревнованиях в танцах на льду на турнире "Budapest Trophy" по фигурному катанию, который принимает в этот уикенд столица Венгрии.

Подопечные Галины Чуриловой и Елены Онищенко занимали второе место после первого дня соревнований, проигрывая около балла представителям Польши Софии Довгаль и Виктору Кулеше.

В произвольном танце они сумели показать свой лучший результат в сезоне – 89,51, набрали в итоге 141.44 и на 8,84 балла опередили ближайших соперников.