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Ирина Подгайная и Артем Коваль добыли золото на юниорских соревнованиях в танцах на льду в Венгрии
Отличный результат
Фото: НОК України
Украинцы Ирина Подгайная и Артем Коваль добыли золото на юниорских соревнованиях в танцах на льду на турнире "Budapest Trophy" по фигурному катанию, который принимает в этот уикенд столица Венгрии.
Подопечные Галины Чуриловой и Елены Онищенко занимали второе место после первого дня соревнований, проигрывая около балла представителям Польши Софии Довгаль и Виктору Кулеше.
В произвольном танце они сумели показать свой лучший результат в сезоне – 89,51, набрали в итоге 141.44 и на 8,84 балла опередили ближайших соперников.
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