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Трассу в Инсбруке реконструируют для ОИ-2026
На все это потребуется около 27 миллионов евро
Фото: olympicchannel
Появились подробности переноса соревнований по бобслею, скелетону и санному спорту в рамках зимних Олимпийских игр 2026 года из Италии в Инсбрук (Австрия).
Трудности с трассой в Кортина‑д’Ампеццо возникли, когда ни одна из компаний не подала заявку на тендер по реконструкции, также против выступили итальянские экологи, посчитавшие реконструкцию слишком дорогой и загрязняющей окружающую среду.
Самым вероятным местом проведения соревнований по санному спорту, скелетону и бобслею сейчас называют трассу в Инсбруке (Австрия). Объект планировалось реконструировать ещё до проблем, возникших с местом проведения соревнований Олимпиады. На обновление трассы, по информации ORF Tirol, планируется потратить € 27 млн.
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