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Украинка Полозюк добыла золото на турнире серии "сателлит" в Стамбуле

Другие виды
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Украинка показала отличный результат

Украинка Полозюк добыла золото на турнире серии "сателлит" в Стамбуле

Фото: НОК

Новина українською

Алина Полозюк завоевала золото на турнире серии "сателлит" в Стамбуле, Турция.

В воскресенье, 22 октября, на высшую ступеньку пьедестала в женской рапире сошла Алина Полозюк.

21-летняя воспитанница николаевской школы выиграла в туре прямого выбывания 6 поединков.

Украинская рапиристка в финале победила соперницу, посеянную под первым номером. Полозюк не имела проблем с Марти Каммиллетти – 15:6.

Напомним, что Ольга Харлан стала победительницей соревнований среди саблисток.

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Источник:
Xsport.ua

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