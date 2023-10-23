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Украинка Полозюк добыла золото на турнире серии "сателлит" в Стамбуле
Украинка показала отличный результат
Фото: НОК
Алина Полозюк завоевала золото на турнире серии "сателлит" в Стамбуле, Турция.
В воскресенье, 22 октября, на высшую ступеньку пьедестала в женской рапире сошла Алина Полозюк.
21-летняя воспитанница николаевской школы выиграла в туре прямого выбывания 6 поединков.
Украинская рапиристка в финале победила соперницу, посеянную под первым номером. Полозюк не имела проблем с Марти Каммиллетти – 15:6.
Напомним, что Ольга Харлан стала победительницей соревнований среди саблисток.
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