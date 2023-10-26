Международная федерация лыжного спорта продолжила отстранение россиян и белорусов от соревнований

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продолжила отстранение российских и белорусских спортсменов перед стартом сезона 2023/24. Об этом пишет официальный сайт организации.

Соответствующее решение приняла FIS на заседании 25 октября, оно продолжает запрет участвовать спортсменам из этих двух стран на неопределенный срок.

"Нынешняя политика, запрещающая участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в мероприятиях FIS, будет оставаться в силе до дальнейших распоряжений", - говорится в отчете по итогам заседания.

Таким образом, FIS оставляет россиян и белорусов вне турниров вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета от марта 2023 года о допуске "нейтральных" спортсменов к индивидуальным соревнованиям.