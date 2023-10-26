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Международная федерация лыжного спорта продолжила отстранение россиян и белорусов от соревнований
Такое решение будет действовать до тех пор, пока Россия не покинет территорию Украины
Фото: eurosport.ru/
Международная федерация лыжного спорта (FIS) продолжила отстранение российских и белорусских спортсменов перед стартом сезона 2023/24. Об этом пишет официальный сайт организации.
Соответствующее решение приняла FIS на заседании 25 октября, оно продолжает запрет участвовать спортсменам из этих двух стран на неопределенный срок.
"Нынешняя политика, запрещающая участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в мероприятиях FIS, будет оставаться в силе до дальнейших распоряжений", - говорится в отчете по итогам заседания.
Таким образом, FIS оставляет россиян и белорусов вне турниров вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета от марта 2023 года о допуске "нейтральных" спортсменов к индивидуальным соревнованиям.
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