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Эпицентр-Подоляне уступили Менену в первом матче 1/32 финала Кубка ЕКВ
В ответном поединке украинскому клубу придется хорошенько постараться
Фото: i.lb.ua
Состоялся матч 1/32 финала Кубка ЕКВ, в котором Эпицентр-Подоляне не смогли обыграть Менену.
Бельгийцы дома обыграли соперника в четырех сетах. Теперь командам предстоит сыграть ответный матч, который состоится 2 ноября в городе Блоне, Польша.
Кубок ЕКВ. 1/32 финала
Менен – Эпицентр-Подоляне 3:1 (29:27, 22:25, 25:18, 25:19)
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