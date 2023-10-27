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Эпицентр-Подоляне уступили Менену в первом матче 1/32 финала Кубка ЕКВ

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В ответном поединке украинскому клубу придется хорошенько постараться

Эпицентр-Подоляне уступили Менену в первом матче 1/32 финала Кубка ЕКВ

Фото: i.lb.ua

Новина українською

Состоялся матч 1/32 финала Кубка ЕКВ, в котором Эпицентр-Подоляне не смогли обыграть Менену.

Бельгийцы дома обыграли соперника в четырех сетах. Теперь командам предстоит сыграть ответный матч, который состоится 2 ноября в городе Блоне, Польша.

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Кубок ЕКВ. 1/32 финала

Менен – Эпицентр-Подоляне 3:1 (29:27, 22:25, 25:18, 25:19)

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В статье: Эпицентр-Подоляне
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