Волейбол. Прометей успешно стартовал в квалификации Лиги чемпионов

Днепровский волейбольный клуб "Прометей" успешно стартовал в квалификации Лиги чемпионов сезона 2023/2024. В Инсбруке (Австрия) наши ребята победили местный "Хипо Тироль".

Лига чемпионов по волейболу. Мужчины. Квалификация

Первый раунд

"Хиппо Тироль" (Инсбрук) – "Прометей" (Днепр)

1:3 (23:25, 32:30, 23:25, 22:25)

Сегодня, 28 октября, "Прометей" сыграет с клубом "Састамала" (Финляндия). Начало встречи – в 18.00 по киевскому времени. Отметим, что в следующий раунд выходит победитель группы и команда, которая займет 2 место.