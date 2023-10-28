Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Волейбол. Прометей успешно стартовал в квалификации Лиги чемпионов
Хороший старт
https://prometeyvc.com
Днепровский волейбольный клуб "Прометей" успешно стартовал в квалификации Лиги чемпионов сезона 2023/2024. В Инсбруке (Австрия) наши ребята победили местный "Хипо Тироль".
Лига чемпионов по волейболу. Мужчины. Квалификация
Первый раунд
"Хиппо Тироль" (Инсбрук) – "Прометей" (Днепр)
1:3 (23:25, 32:30, 23:25, 22:25)
Сегодня, 28 октября, "Прометей" сыграет с клубом "Састамала" (Финляндия). Начало встречи – в 18.00 по киевскому времени. Отметим, что в следующий раунд выходит победитель группы и команда, которая займет 2 место.
Популярное сейчас
- Барселона - Реал Мадрид. Где и когда смотреть матч первое Эль Класико сезона
- Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.10.2023
- Примера. Жирона - Сельта 1:0. Каталонцы - единоличный лидер чемпионата
- Шведские лыжники высказались против допуска россиян к соревнованиям
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри