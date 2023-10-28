  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Карате. Украинец Чеботарь – бронзовый призер чемпионата мира 2023
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карате. Украинец Чеботарь – бронзовый призер чемпионата мира 2023

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Молодец, отличный результат

Карате. Украинец Чеботарь – бронзовый призер чемпионата мира 2023

UA-Футбол
Новина українською

Украинский каратист Валерий Чеботарь завоевал бронзовую награду на проходящем в эти дни чемпионате мира 2023 в венгерском Будапеште.

В финале за третье место наш спортсмен, выступающий в категории до 84 килограммов, победил представителя страны-агрессора Эдуарда Гаспаряна.

На пути к этой медали Чеботарь одолел алжирца Фалеха Мидуна, американца Денниса Ново и немца Янна Гаубольда.

В матче четвертого круга Валерий проиграл представителю Египта Юссефу Бадави. Последний дошел до финала, благодаря чему Чеботарь сумел пробиться в утишительные схватки и завоевать свою медаль.

Напомним, что ранее Усик встретился с Фьюри.

По теме
yellow-arrow
Волейбол. Прометей успешно стартовал в квалификации Лиги чемпионов
yellow-arrow
Ольга Харлан: Не вижу логики в действиях FIE относительно допуска россиян и белорусов под нейтральным флагом
yellow-arrow
Эпицентр-Подоляне уступили Менену в первом матче 1/32 финала Кубка ЕКВ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: каратэ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде