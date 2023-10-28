Карате. Украинец Чеботарь – бронзовый призер чемпионата мира 2023

Украинский каратист Валерий Чеботарь завоевал бронзовую награду на проходящем в эти дни чемпионате мира 2023 в венгерском Будапеште.

В финале за третье место наш спортсмен, выступающий в категории до 84 килограммов, победил представителя страны-агрессора Эдуарда Гаспаряна.

На пути к этой медали Чеботарь одолел алжирца Фалеха Мидуна, американца Денниса Ново и немца Янна Гаубольда.

В матче четвертого круга Валерий проиграл представителю Египта Юссефу Бадави. Последний дошел до финала, благодаря чему Чеботарь сумел пробиться в утишительные схватки и завоевать свою медаль.