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Карате. Украинец Чеботарь – бронзовый призер чемпионата мира 2023
Молодец, отличный результат
Украинский каратист Валерий Чеботарь завоевал бронзовую награду на проходящем в эти дни чемпионате мира 2023 в венгерском Будапеште.
В финале за третье место наш спортсмен, выступающий в категории до 84 килограммов, победил представителя страны-агрессора Эдуарда Гаспаряна.
На пути к этой медали Чеботарь одолел алжирца Фалеха Мидуна, американца Денниса Ново и немца Янна Гаубольда.
В матче четвертого круга Валерий проиграл представителю Египта Юссефу Бадави. Последний дошел до финала, благодаря чему Чеботарь сумел пробиться в утишительные схватки и завоевать свою медаль.
Напомним, что ранее Усик
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