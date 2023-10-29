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Волейбол. Днепровский Прометей вышел во второй круг квалификации Лиги чемпионов

Другие виды
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Великолепная игра от украинского коллектива

Волейбол. Днепровский Прометей вышел во второй круг квалификации Лиги чемпионов

UA-Футбол
Новина українською

Волейбольный клуб "Прометей" (Днепр) вышел во второй круг квалификации Лиги чемпионов сезона 2023/2024. В заключительном матче первого круга украинский коллектив победил аутсайдера своей группы, представителя Нидерландов "Драисма-Динамо".

Счет поединка 3:2 (25:22, 13:25, 21:25, 25:18, 15:11) в пользу триумфаторов встречи.

Таким образом, после трех игр в своем квартете днепровцы имеют в своем активе три победы и единолично возглавляют свою группу.

Также австрийский "Хиппо Тироль" победив "Форд Леворанта" (3-0) обеспечил себе борьбу за место в групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, что ранее украинка Снигур выиграла турнир в Глазго.

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В статье: ВК Прометей
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