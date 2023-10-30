Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны соперники Прометея во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Украинский клуб поборется за выход в следующий раунд
фото из свободных источников
Мужской волейбольный клуб "Прометей" узнал, с кем сыграет в группе второго раунда квалификации мужской Лиги чемпионов.
Конкуренцию днепрянам составят греческий "Олимпиакос", болгарский "Нефтехимик" и румынская "Аркада". Из группы выйдут победители, а также лучшие команды, занявшие второе место.
Даты проведения матчей 2-го тура розыгрыша ничего не сообщается.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:CEV
Популярное сейчас
- Кубок Украины. Виктория – Шахтер 0:3. Дебютная победа Пушича
- Виктория – Шахтер. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 30.10.2023
- Мое убеждение, что некоторые игроки Динамо устали от Луческу - Журналист
- Женский Прометей узнал соперников в групповом этапе Лиги чемпионов
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн