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Стали известны соперники Прометея во втором раунде квалификации Лиги чемпионов

Другие виды
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Украинский клуб поборется за выход в следующий раунд

Стали известны соперники Прометея во втором раунде квалификации Лиги чемпионов

фото из свободных источников

Новина українською

Мужской волейбольный клуб "Прометей" узнал, с кем сыграет в группе второго раунда квалификации мужской Лиги чемпионов.

Конкуренцию днепрянам составят греческий "Олимпиакос", болгарский "Нефтехимик" и румынская "Аркада". Из группы выйдут победители, а также лучшие команды, занявшие второе место.

Даты проведения матчей 2-го тура розыгрыша ничего не сообщается.

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В статье: ВК Прометей
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Источник:
CEV

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