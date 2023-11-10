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Ольга Харлан вышла в финал первого этапа Кубка мира

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Украинка имеет хорошие шансы на победу в следующем раунде

Ольга Харлан вышла в финал первого этапа Кубка мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан вышла в финал первого этапа Кубка мира.

Напомним, что соревнования проходят в Алжире.

В полуфинале соревнований украинка оказалась сильнее представительницы Греции Деспины Георгиады - 15:12.

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Ольга Харлан
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