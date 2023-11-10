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Харлан взяла серебро в первом этапе Кубка мира по фехтованию

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Украинка могла брать золото

Харлан взяла серебро в первом этапе Кубка мира по фехтованию

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала серебряную медаль на первом этапе Кубка мира этого сезона в Алжире.

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В финальной схватке украинка уступила француженке Саре Бальцер - 11:15.

Напомним, что в полуфинале она победила представительницу Греции Деспину Георгиаду - 15:12.

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Ольга Харлан
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