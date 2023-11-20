  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Женская сборная Украины по шахматам одержала победу над Англией на чемпионате Европы в Черногории
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Женская сборная Украины по шахматам одержала победу над Англией на чемпионате Европы в Черногории

Другие виды

Наша команда входит в топ-10 рейтинга

Женская сборная Украины по шахматам одержала победу над Англией на чемпионате Европы в Черногории

фото - mk.ru

Новина українською
Новина українською

На командном чемпионате Европы 2023 по шахматам среди мужчин и женщин, который проходит в черногорском городе Будва сборная Украины представлена лишь женским коллективом. В состав вошли: Анна Ушенина, Наталья Букса, Инна Гапоненко, Наталья Жукова, Анастасия Рахмангулова, капитан команды Михаил Бродский.

В 8-м туре наша команда обыграла англичан со счетом 3.5:0.5.

Благодаря этой победе наша команда набрала 10 очков из 16 и занимает 10-е место в турнирной таблице.

В последнем 9-м туре соперником сборной Украины будет Франция, которая идет на 3-й позиции (12 очков).

По теме
yellow-arrow
Сборная Украины по пауэрлифтингу выиграла чемпионат мира 2023
yellow-arrow
Украинка Самуляк стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике
yellow-arrow
Украинский спортсмен сбежал из сборной после чемпионата мира в Италии, чтобы избежать мобилизации
сборная Украины по шахматам
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости