Прометей вышел в 1/8 финала Кубка ЕКВ 2023/24

29 ноября состоялся матч, в котором "Прометей" одержал уверенную победу. В ответном матче для выхода в 1/8 финала Кубка ЕКВ игрокам "Прометея" нужно было брать всего два сета.

На старте поединка украинцы завладели инициативой. Однако нидерландцы добавили мощности в атаке и вышли вперед (18:15).

Андрей Левченко взял тайм-аут и решился на ротацию. Эти изменения сработали: красно-белые вернули себе лидерство, и скоро тройным блоком поставили точку в данной партии — 22:25.

После перерыва команды не сбавили темп и продолжали бороться. И все же волейболисты Прометея сумели дожать соперника — 23:25.

Так что наши спортсмены досрочно обеспечили себе выход к следующему этапу, но им этого оказалось мало, и они продолжили громить нидерландцев, завершив матч "сухой" победой - 24:26.

Кубок ЕКВ 2023/24. 1/16 финала. Ответный матч

"Ликургус" - ВК "Прометей 0:3 (22:25, 23:25, 24:26)