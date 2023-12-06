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Михаил Бех-Романчук: Хотелось побыстрее проплыть
Украинец ставит перед собой цель взять медали
Двукратный олимпийский призер Михаил Романчук высказался о выступлении в квалификации чемпионата Европы-2023 на короткой воде.
О цели на Евро
"Основная цель — это медали, а другая — это результат. Будет медаль — будет результат. Время на 1500 м? Более рабочее, потому что все же плаваю всего восемь недель. Все, что могу сказать — надо работать в финале".
О времени в квалификации
Конечно, хотелось побыстрее проплыть. Но таких предпосылок, чтобы показывать очень быстрые результаты не было: длительный отдых, многое потеряно было за это время. Но больше работаем не на чемпионат Европы, а на Олимпийские игры.
Говорил ли что-нибудь тренер? Конечно, заставил понервничать, стал шестым. Но опять-таки: финал все покажет.
О выступе на короткой воде
Короткая вода? Надо работать в финале и показывать, на что я способен. Ребята также будут за это бороться, но выигрывать тот, кто будет более морально устойчив к этому.
Напомним, что украинцы также сразятся за медали ЧЕ-2023 в эстафете 4x50 комплексным плаванием.
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