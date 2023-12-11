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Олег Плотницкий: После финала ЧМ надеялся на индивидуальную награду

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Украинец был признан лучшим игроком

Олег Плотницкий: После финала ЧМ надеялся на индивидуальную награду

Фото: cev.eu

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий прокомментировал победы "Перуджи" на клубном чемпионате мира.

"Великолепный турнир. Было сложно, но мы, как одно целое, прошли его и выросли как команда. Сталкивались с трудом, но всегда были вместе и в ключевые моменты это давало положительный результат. Сегодня празднуем, а уже завтра начинаем работать и думать о других наших целях в сезоне.

Учитывая выигрыш "Перуджи", турнир оказался крутым. Максимально все наши игроки отлично провели чемпионат мира и сыграли на этот момент лучше. Я рад, что мы выросли как команда – это было заметно.

Клубный чемпионат мира проводился в Индии. Возникали сложности со временем, едой и залом. Все очень необычно и не только для нас. Это было заметно в первые дни соревнований.

После финала надеялся на индивидуальную награду. Думаю, что полностью заслуживаю награду MVP. Однако без такой команды я бы вряд ли получил ее. Джанелли и Колачи очень помогли мне. Также по итогам чемпионата мира получил награду лучшего доигровщика турнира", – поделился украинец в комментарии Kamp-sport.

Напомним, что в финале турнира команда разгромила бразильский "Минас" – 3:0.

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Олег Плотницкий
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