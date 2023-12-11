Олег Плотницкий: После финала ЧМ надеялся на индивидуальную награду

Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий прокомментировал победы "Перуджи" на клубном чемпионате мира.

"Великолепный турнир. Было сложно, но мы, как одно целое, прошли его и выросли как команда. Сталкивались с трудом, но всегда были вместе и в ключевые моменты это давало положительный результат. Сегодня празднуем, а уже завтра начинаем работать и думать о других наших целях в сезоне.

Учитывая выигрыш "Перуджи", турнир оказался крутым. Максимально все наши игроки отлично провели чемпионат мира и сыграли на этот момент лучше. Я рад, что мы выросли как команда – это было заметно.

Клубный чемпионат мира проводился в Индии. Возникали сложности со временем, едой и залом. Все очень необычно и не только для нас. Это было заметно в первые дни соревнований.

После финала надеялся на индивидуальную награду. Думаю, что полностью заслуживаю награду MVP. Однако без такой команды я бы вряд ли получил ее. Джанелли и Колачи очень помогли мне. Также по итогам чемпионата мира получил награду лучшего доигровщика турнира", – поделился украинец в комментарии Kamp-sport.

Напомним, что в финале турнира команда разгромила бразильский "Минас" – 3:0.