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Гандбол. Определились финалистки чемпионата мира 2023
Кто же станет лучшим среди женщин
15 декабря состоялись полуфинальные матчи женского чемпионата мира 2023 по гандболу. Напомним, что сборная Украины покинула соревнование во втором раунде, заняв последнее место в группе 4.
Итак, в первом полуфинале сборная Норвегии в овертайме одолела команду Дании (29-28). Через 3,5 часа определился второй финалист мундиаля – сборная Франции не оставила шансов Швеции (37-28).
17 декабря в 20:00 по киевскому времени состоится финал чемпионата мира, в 17:00 – поединок за третье место.
Утешительные матчи за пятое (Германия-Нидерланды) и седьмые (Чехия-Черногория) места состоятся в 14:00 и 11:45 соответственно.
Напомним, ранее Украина
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