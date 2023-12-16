Гандбол. Определились финалистки чемпионата мира 2023

15 декабря состоялись полуфинальные матчи женского чемпионата мира 2023 по гандболу. Напомним, что сборная Украины покинула соревнование во втором раунде, заняв последнее место в группе 4.

Итак, в первом полуфинале сборная Норвегии в овертайме одолела команду Дании (29-28). Через 3,5 часа определился второй финалист мундиаля – сборная Франции не оставила шансов Швеции (37-28).

17 декабря в 20:00 по киевскому времени состоится финал чемпионата мира, в 17:00 – поединок за третье место.

Утешительные матчи за пятое (Германия-Нидерланды) и седьмые (Чехия-Черногория) места состоятся в 14:00 и 11:45 соответственно.