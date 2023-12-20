Барком-Кажаны не смогли обыграть Ресовию в польской ПлюсЛиге

20 декабря состоялся матч польской ПлюсЛиги, в котором Барком-Кажаны в четырех партиях проиграли Ресовии. Уже со старта матча хозяева завладели преимуществом и уверенно шли к победе. Единственным удачным сетом в исполнении украинской команды стал третий. В завершающем отрезке матча Барком имел шансы одержать победу, но при счете 27:26 не смог удержать преимущество.

Лучшими бомбардирами встречи стали диагональные Стефан Буайе и Василий Тупчий. Оба игрока записали в актив по 23 очка.

ПлюсЛига. 12-й тур

Ресовия – Барком-Кажаны 3:1 (25:20, 25:21, 21:25, 28:26)