Федерация волейбола Украины призвала Боричича покинуть пост президента ЕКВ

Федерация волейбола Украины призвала Александра Боричича покинуть пост президента Европейской конфедерации волейбола. Причиной этого стало участие главы в торжествах, посвященных 100-летию российского волейбола в столице РФ. Об этом говорится в официальном заявлении:

"28 декабря 2023 года президент Европейской конфедерации волейбола Александр Боричич вместе с рядом представителей национальных ассоциаций других стран принял участие в торжествах, посвященных 100-летию российского волейбола в столице российской федерации москве. Федерация волейбола Украины шокирована произошедшим и считает действия господина Боричича аморальными со всех точек зрения.

За последние восемь лет украинский волейбол совершил огромный прорыв. Мы признаем, что такие результаты не были бы возможными без финансовой и моральной поддержки ЕКВ и ее президента лично. Господин Боричич за это время дважды посещал Украину с рабочими визитами, чем способствовал поднятию авторитета игры и привлечению к ней внимания в нашем государстве. За это Федерация волейбола благодарна Александру Боричичу лично и Европейской конфедерации волейбола в целом.

Как известно, ЕКВ так же как Международная федерация волейбола (FIVB) отстранили российскую федерацию и республику Беларусь от всех официальных мероприятий под своей эгидой в ответ на развязанную на территории независимого суверенного государства Украина 24.02.2022 полномасштабную войну. С тех пор российские и белорусские команды не участвуют ни в каких международных соревнованиях под эгидой ЕКВ и FIVB. Такой жест тоже является проявлением исключительной поддержки нашего государства в критические в его истории моменты.

Однако 2 сентября 2023 года в Брюсселе (Бельгия) состоялась ежегодная генеральная ассамблея ЕКВ. К работе в которой без предварительного согласования были допущены представители России и Беларуси. В знак протеста представители пяти стран - Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Украины - отказались от участия в генассамблее. Свою позицию мы изложили в обращении, которое должен был зачитать делегат от Лихтенштейна. Однако председательствующий на генассамблее не предоставил ему слова, тем самым пренебрегши правами сразу пяти коллективных членов ЕКВ.

Теперь, 28 декабря, господин Боричич едет в москву и участвует в праздновании 100-летия российского волейбола. После почти двух лет полномасштабной захватнической войны, целью которой является завоевание украинских территорий и убийство украинцев. Жертвами российской агрессии уже стало около 200 тысяч украинцев, среди которых около 500 представителей спорта. Среди погибших есть и представители волейбола - Василий Бердичевский, Вячеслав Шахов, Станислав Макайда, Александр Боровский, Юрий Городний, Игорь Тычина. Президента ЕКВ не смутили ни эти факты, ни то, что в торжествах в Москве участвовал лично глава ФСБ Николай Патрушев, главный идеолог нынешней войны.

Цинизма ситуации добавляет тот факт, что следующей после приезда господина Боричича ночью Украина была подвергнута крупнейшему с начала войны обстрелу. По территории нашего государства было выпущено 160 ракет и дронов, которыми разрушено или повреждено 100 частных домов, 45 многоэтажек, школы, две церкви, больницы, роддом. Этот акт террора отобрал жизнь у 39-ти гражданских украинцев, в частности у именитого баскетболиста Виктора Кобзистого. Не исключено, что в тот момент, когда господин Боричич возвращался из Москвы домой, на Украину как раз летели вражеские ракеты.

Федерация волейбола Украины убеждена, что посещением российской федерации во время развязанной россиянами крупнейшей со времен 1939-1945 годов войны Александр Боричич нарушил все морально-этические нормы, поддержкой агрессора унизил Украину, украинцев и весь свободный мир. Мы по достоинству оцениваем вклад господина Боричича в развитие волейбола - европейского в целом и украинского в частности. Но во время, когда на кону стоят жизни миллионов людей и существование второго по величине европейского государства поддержка агрессора является аморальной. Федерация волейбола Украины призывает Александра Боричича после такого поступка, чтобы не портить авторитет волейбола, покинуть пост президента ЕКВ.

Призываем другие страны-члены Европейской конфедерации волейбола поддержать заявление ФВУ", - сообщает Федерация волейбола Украины.