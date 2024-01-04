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ГК Галичанка уступила в первом поединке 2024 года в чемпионате Польши

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Наша команда не смогла одолеть МКС Люблин

ГК Галичанка уступила в первом поединке 2024 года в чемпионате Польши

Фото: FAЙTA

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4 января "Галичанка" провела первый поединок в 2024-м году. Подопечные Виталия Андронова в польской Суперлиге принимали гандбольный клуб МКС "Люблин".

Счет во встрече был открыт на 4-й минуте хозяйками площадки после результативного броска Олеси Дяченко. На 14-й минуте после удачного перехвата игроки "Люблина" забросили в шестой раз и впервые в матче вели в счете с преимуществом +3. Играя в большинстве "Галичанка" сравняла счет, но вместе со звуком сирены гости забросили в ворота и все-таки ушли на перерыв с преимуществом - 12:13.

На старте 2-го тайма львовянки сравняли счет благодаря голу Гавриш - 13:13. Однако, польская команда сумела ответить результативными действиями и до 44-й минуты имела преимущество в 6 мячей. В конце концов матч завершился победой МКС "Люблин" - 20:31.

Чемпионат Польши

Галичанка – МКС Люблин 20:31

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ГК Галичанка
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Источник:
hcgalychanka
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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