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ГК Галичанка уступила в первом поединке 2024 года в чемпионате Польши
Наша команда не смогла одолеть МКС Люблин
Фото: FAЙTA
4 января "Галичанка" провела первый поединок в 2024-м году. Подопечные Виталия Андронова в польской Суперлиге принимали гандбольный клуб МКС "Люблин".
Счет во встрече был открыт на 4-й минуте хозяйками площадки после результативного броска Олеси Дяченко. На 14-й минуте после удачного перехвата игроки "Люблина" забросили в шестой раз и впервые в матче вели в счете с преимуществом +3. Играя в большинстве "Галичанка" сравняла счет, но вместе со звуком сирены гости забросили в ворота и все-таки ушли на перерыв с преимуществом - 12:13.
На старте 2-го тайма львовянки сравняли счет благодаря голу Гавриш - 13:13. Однако, польская команда сумела ответить результативными действиями и до 44-й минуты имела преимущество в 6 мячей. В конце концов матч завершился победой МКС "Люблин" - 20:31.
Чемпионат Польши
Галичанка – МКС Люблин 20:31
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