Тайсон Фьюри высказался о бое с Александром Усиком

Британский боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри обратился к украинцу Александру Усику накануне их боя за звание абсолютного чемпиона мира.

"Вперед. Это будет не трудно. Лёгкая работа. Я разобью лицо кролика Усика. Бесполезный кусок дерьма", – сказал Фьюри на видео в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что Усик провел 21 поединок в профессиональной карьеры, в которых одержал победу. 14 побед Александр добыл нокаутом. В активе Фьюри 35 боёв, в которых он записал себе в актив 34 победы (24 нокаутом). Один поединок с участием британца завершился вничью.