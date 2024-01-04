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Тайсон Фьюри высказался о бое с Александром Усиком
Британец уверен в своем превосходстве
Фото: The Guardian
Британский боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри обратился к украинцу Александру Усику накануне их боя за звание абсолютного чемпиона мира.
"Вперед. Это будет не трудно. Лёгкая работа. Я разобью лицо кролика Усика. Бесполезный кусок дерьма", – сказал Фьюри на видео в своих социальных сетях.
Стоит отметить, что Усик провел 21 поединок в профессиональной карьеры, в которых одержал победу. 14 побед Александр добыл нокаутом. В активе Фьюри 35 боёв, в которых он записал себе в актив 34 победы (24 нокаутом). Один поединок с участием британца завершился вничью.
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