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Ферстаппен выступит на престижной 24-часовой гонке

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Пилот сыграет в автосимулятор

Ферстаппен выступит на престижной 24-часовой гонке

Фото: Sporting News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен выступит на престижной 24-часовой гонке, название которой iRacing 24 Hours of Daytona. При этом эта гонка является одной из крупнейших в мире автосимуляторов.

Отметим, что Макс Ферстаппен разделит виртуальную машину с пилотами Диого Пинто и Себастьяном Джобом. Киберспортивное событие запланировано на 20 января на платформе Twitch.

Напомним, "Ред Булл" досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам прошлого сезона Формулы-1.

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