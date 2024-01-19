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Ферстаппен выступит на престижной 24-часовой гонке
Пилот сыграет в автосимулятор
Фото: Sporting News
Трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен выступит на престижной 24-часовой гонке, название которой iRacing 24 Hours of Daytona. При этом эта гонка является одной из крупнейших в мире автосимуляторов.
Отметим, что Макс Ферстаппен разделит виртуальную машину с пилотами Диого Пинто и Себастьяном Джобом. Киберспортивное событие запланировано на 20 января на платформе Twitch.
Напомним, "Ред Булл" досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам прошлого сезона Формулы-1.
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