Украинец установил рекорд на чемпионате мира по прыжкам с полетного трамплина

23-летний Евгений Марусяк установил рекорд Украины на чемпионате мира по прыжкам с полетного трамплина. Во время сегодняшнего выступления украинец прыгнул на 195 метров и вошел в топ-30 прыгунов, которые попали в следующий раунд. По итогам он занял 27-ю строчку.

Для Марусяка этот ЧМ стал дебютным в карьере. Общий лучший результат украинца - 18-е место этапа Кубка мира 2022/23 на международных соревнованиях полетного трамплина.