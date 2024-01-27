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Украинец установил рекорд на чемпионате мира по прыжкам с полетного трамплина

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195 метров - лучший результат в истории Украины

Украинец установил рекорд на чемпионате мира по прыжкам с полетного трамплина

twitter.com/Patrycj28497861

Новина українською

23-летний Евгений Марусяк установил рекорд Украины на чемпионате мира по прыжкам с полетного трамплина. Во время сегодняшнего выступления украинец прыгнул на 195 метров и вошел в топ-30 прыгунов, которые попали в следующий раунд. По итогам он занял 27-ю строчку.

Для Марусяка этот ЧМ стал дебютным в карьере. Общий лучший результат украинца - 18-е место этапа Кубка мира 2022/23 на международных соревнованиях полетного трамплина.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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